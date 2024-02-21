Росіяни вдарили по рятувальниках на Донеччині: 4 поранених

Російські військові вночі завдали удару по будівлі на Донеччині, де проживали рятувальники.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "Вночі ворог вкотре завдав ударів по Покровському району. Один із безпілотників влучив у будівлю, де проживали рятувальники. В результаті постраждало 4 співробітників ДСНС".

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Деталі: Крім того, ввечері 20 лютого внаслідок ракетного удару Росії по м. Дружківка пошкоджень зазнала будівля пожежно-рятувальної частини. Рятувальники не постраждали.