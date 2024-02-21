Россияне ударили по спасателям в Донецкой области: 4 раненых

Российские военные ночью нанесли удар по зданию в Донецкой области, где проживали спасатели.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "Ночью враг в очередной раз нанес удары по Покровскому району. Один из беспилотников попал в здание, где проживали спасатели. В результате пострадали 4 сотрудников ГСЧС".

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Детали: Кроме того, вечером 20 февраля в результате ракетного удара России по г. Дружковка повреждения получило здание пожарно-спасательной части. Спасатели не пострадали.