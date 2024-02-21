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Пропагандисти заявили про самогубство Z-блогера, який мав конфлікт із Соловйовим

Альона Мазуренко Середа, 21 лютого 2024, 10:59
Пропагандисти заявили про самогубство Z-блогера, який мав конфлікт із Соловйовим

Пропагандисти та російські ЗМІ повідомляють про самогубство Z-блогера Андрія "Мурза" Морозова. Він залишив допис-передсмертну записку, де повідомив про конфлікт із Володимиром Соловйовим і його поплічниками.

Джерело: Telegram-канал Морозова "Нам пишуть из Янины", MeduzaНовая газета Европа, російська служба "Радио Свобода"

Деталі: Зранку 21 лютого Морозов опублікував розлогий допис у Telegram, де заявив, що вирішив накласти на себе руки через необхідність видалити пост про загибель 16 тисяч російських солдатів у боях за Авдіївку.

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Він повідомив, що після допису про втрати росіян, командування змусило його видалити пост через тиск "політичних повій на чолі з Володимиром Соловйовим, які ссуть самі приїхати і натиснути на курок".

Пряма мова: "Що ж, я зроблю це сам. Сам розстріляю себе, якщо ніхто не наважиться взяти на себе цю дріб'язкову справу".

Раніше на Морозова з критикою накинулися пропагандисти Юлія Вітязева та Армен Гаспарян в ефірі "Соловйов LIVE". Вони назвали його пост "пораженським висєром", який "тягне на фейки і наклеп на адресу МО РФ", а також "звірячою дискредитацією" російської армії.

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Про те, що Морозов у підсумку наклав на себе руки, повідомили адвокат Максим Пашков, дружина Ігоря Стрєлкова і ще кілька пропагандистських телеграм-каналів.

 
Допис пропагандиста
скриншот

Морозов воював з 2014 року у складі так званої "народної міліції ЛНР". За даними The Insider, він обслуговував дрони і системи зв'язку.

Теми: пропагандаРосія
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