Пропагандисты заявили о самоубийстве Z-блогера, который имел конфликт с Соловьевым

Пропагандисты и российские СМИ сообщают о самоубийстве Z-блогера Андрея "Мурза" Морозова. Он оставил сообщение-предсмертную записку, где сообщил о конфликте с Владимиром Соловьевым и его приспешниками.

Источник: Telegram-канал Морозова "Нам пишут из Янины", Meduza, Новая газета Европа, русская служба "Радио Свобода"

Детали: Утром 21 февраля Морозов опубликовал пространное сообщение в Telegram, где заявил, что решил покончить с собой из-за необходимости удалить пост о гибели 16 тысяч российских солдат в боях за Авдеевку.

Реклама:

Он сообщил, что после сообщения о потерях россиян, командование заставило его удалить пост из-за давления "политических проституток во главе с Владимиром Соловьевым, которые сосут сами приехать и нажать на курок".

Прямая речь: "Что ж, я сделаю это сам. Сам расстреляю себя, если никто не решится взять на себя это пустяковое дело".

Ранее на Морозова с критикой набросились пропагандисты Юлия Витязева и Армен Гаспарян в эфире "Соловьев LIVE". Они назвали его пост "пораженческим высером", который "тянет на фейки и клевету в адрес МО РФ", а также "зверской дискредитацией" российской армии.

ВИДЕО ДНЯ

О том, что Морозов в итоге покончил с собой, сообщили адвокат Максим Пашков, жена Игоря Стрелкова и еще несколько пропагандистских телеграм-каналов.

скриншот

Морозов воевал с 2014 года в составе так называемой "народной милиции ЛНР". По данным The Insider, он обслуживал дроны и системы связи.