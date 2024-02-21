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Генконсулка Польщі у Львові про дії фермерів на кордоні: Сором і ганьба, не вірю, що це поляки

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 21 лютого 2024, 11:21
Генконсулка Польщі у Львові про дії фермерів на кордоні: Сором і ганьба, не вірю, що це поляки
Фото: Getty Images

Генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич рішуче засудила дії польських фермерів на польсько-українському кордоні, перепросила "у воюючої України", вказавши, що не вірить у те, що це справа рук "справжніх" її співвітчизників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Facebook генконсулки

Пряма мова Дзвонкевич: "Я не можу вдавати, що не бачу цих ганебних дій Польщі на польсько-українському кордоні. Прошу вибачення у вас, дорогі українські друзі. Те, що відбувається, не може бути справою рук моїх співвітчизників".

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Деталі: Згадуючи про події Варшавського повстання, вона зазначила, що думала, що тільки росіяни, які відмовили у посадці літакам союзників з допомогою для Варшави, можуть поводитися так ганебно.

"А що сьогодні роблять "польські" фермери і транспортники? Я не вірю, що вони поляки... Справжній поляк ніколи не вдарить ножем у спину сусіда, який бореться за свободу. Справа не у вимогах, а у формі протесту. Сором і ганьба. Прошу вибачення у воюючої України, вибачте", – зазначила дипломатка.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • 20 лютого протести польських фермерів на кордоні загострилися. Серед іншого, вони перекрили залізницю біля КПП "Медика – Шегині" та висипали частину зерна з вантажного потяга на колії, що стало вже другим подібним випадком. 
  • У відповідь на польські акції українські перевізники розпочали протест біля ПП "Рава-Руська – Гребенне", "Краківець – Корчова" та "Шегині – Медика".
  • Співлідер польських протестів допустив блокування пасажирських перевезень у відповідь на акції з українського боку. 

Теми: ПольщаУкраїнакордонзерно
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