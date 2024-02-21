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Генконсул Польши во Львове о действиях фермеров на границе: Стыд и позор, не верю, что это поляки

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 21 февраля 2024, 11:21
Генконсул Польши во Львове о действиях фермеров на границе: Стыд и позор, не верю, что это поляки
Фото: Getty Images

Генеральный консул Польши во Львове Элиза Дзвонкевич решительно осудила действия польских фермеров на польско-украинской границе, извинилась "у воюющей Украины", указав, что не верит в то, что это дело рук "настоящих" ее соотечественников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Facebook генконсула

Прямая речь Дзвонкевич: "Я не могу делать вид, что не вижу этих позорных действий Польши на польско-украинской границе. Прошу прощения у вас, дорогие украинские друзья. То, что происходит, не может быть делом рук моих соотечественников".

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Детали: Вспоминая о событиях Варшавского восстания, она отметила, что думала, что только россияне, которые отказали в посадке самолетам союзников с помощью для Варшавы, могут вести себя так позорно.

"А что сегодня делают "польские" фермеры и транспортники? Я не верю, что они поляки... Настоящий поляк никогда не ударит ножом в спину соседу, который борется за свободу. Дело не в требованиях, а в форме протеста. Стыд и позор. Прошу прощения у воюющей Украины, простите", - отметила дипломат.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 20 февраля протесты польских фермеров на границе обострились. Среди прочего, они перекрыли железную дорогу возле КПП "Медыка – Шегини" и высыпали часть зерна из грузового поезда на пути, что стало уже вторым подобным случаем.
  • В ответ на польские акции украинские перевозчики начали протест возле ПП "Рава-Русская – Гребенне", "Краковец – Корчова" и "Шегини – Медыка".
  • Один из лидеров польских протестов допустил блокирование пассажирских перевозок в ответ на акции с украинской стороны.

Темы: ПольшаУкраинаграницазерно
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