Генконсул Польши во Львове о действиях фермеров на границе: Стыд и позор, не верю, что это поляки
Генеральный консул Польши во Львове Элиза Дзвонкевич решительно осудила действия польских фермеров на польско-украинской границе, извинилась "у воюющей Украины", указав, что не верит в то, что это дело рук "настоящих" ее соотечественников.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Facebook генконсула
Прямая речь Дзвонкевич: "Я не могу делать вид, что не вижу этих позорных действий Польши на польско-украинской границе. Прошу прощения у вас, дорогие украинские друзья. То, что происходит, не может быть делом рук моих соотечественников".
Детали: Вспоминая о событиях Варшавского восстания, она отметила, что думала, что только россияне, которые отказали в посадке самолетам союзников с помощью для Варшавы, могут вести себя так позорно.
"А что сегодня делают "польские" фермеры и транспортники? Я не верю, что они поляки... Настоящий поляк никогда не ударит ножом в спину соседу, который борется за свободу. Дело не в требованиях, а в форме протеста. Стыд и позор. Прошу прощения у воюющей Украины, простите", - отметила дипломат.
Что предшествовало:
- 20 февраля протесты польских фермеров на границе обострились. Среди прочего, они перекрыли железную дорогу возле КПП "Медыка – Шегини" и высыпали часть зерна из грузового поезда на пути, что стало уже вторым подобным случаем.
- В ответ на польские акции украинские перевозчики начали протест возле ПП "Рава-Русская – Гребенне", "Краковец – Корчова" и "Шегини – Медыка".
- Один из лидеров польских протестов допустил блокирование пассажирских перевозок в ответ на акции с украинской стороны.