Генконсул Польши во Львове о действиях фермеров на границе: Стыд и позор, не верю, что это поляки

Генеральный консул Польши во Львове Элиза Дзвонкевич решительно осудила действия польских фермеров на польско-украинской границе, извинилась "у воюющей Украины", указав, что не верит в то, что это дело рук "настоящих" ее соотечественников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Facebook генконсула

Прямая речь Дзвонкевич: "Я не могу делать вид, что не вижу этих позорных действий Польши на польско-украинской границе. Прошу прощения у вас, дорогие украинские друзья. То, что происходит, не может быть делом рук моих соотечественников".

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Детали: Вспоминая о событиях Варшавского восстания, она отметила, что думала, что только россияне, которые отказали в посадке самолетам союзников с помощью для Варшавы, могут вести себя так позорно.

"А что сегодня делают "польские" фермеры и транспортники? Я не верю, что они поляки... Настоящий поляк никогда не ударит ножом в спину соседу, который борется за свободу. Дело не в требованиях, а в форме протеста. Стыд и позор. Прошу прощения у воюющей Украины, простите", - отметила дипломат.

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