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Командувач Нацгвардії з'їздив на передову

Валентина РоманенкоСереда, 21 лютого 2024, 11:56
Командувач Нацгвардії з'їздив на передову
Півненко на передовій. фото НГУ

Командувач Національної гвардії бригадний генерал Олександр Півненко відвідав підрозділи та позиції на східному напрямку вздовж лінії фронту, де тримають оборону військовослужбовці НГУ.

Джерело: Півненко у Facebook

Пряма мова: "Мав нагоду безпосередньо на позиціях поспілкуватися та вручити заслужені нагороди бійцям, які стійко тримають визначені рубежі, тримають під постійними обстрілами, під постійним натиском ворога, вдень і вночі за будь-якої погоди!".

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Деталі: Генерал зазначає, що бійці бригад НГУ "Буревій", "Азов", "Рубіж", "Хартія", а також інших підрозділів та загонів спецпризначення Нацгвардії, які виконують завдання у складі Сил оборони на Купʼянсько-Лиманському напрямку, зокрема у Кремінських лісах та на Бахмутському напрямку лише з початку цього тижня знищили 9 танків, 17 БМП, понад 30 одиниць іншої бронетехніки, яку окупанти використовували для штурмів та переміщення своїх груп піхоти.

Півненко вручив особисто та передав командирам 300 медалей та нагрудних знаків.

 

Командувач додає, що разом із командирами обговорив питання забезпечення підрозділів та налагодження логістичних шляхів, вдосконалення управління боєм, застосування новітніх технологій радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки та різних видів БПЛА.

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Теми: Нацгвардія
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