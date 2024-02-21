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Командующий Нацгвардии съездил на передовую

Валентина РоманенкоСреда, 21 февраля 2024, 11:56
Командующий Нацгвардии съездил на передовую
Пивненко на передовой. фото НГУ

Командующий Национальной гвардии бригадный генерал Александр Пивненко посетил подразделения и позиции на восточном направлении вдоль линии фронта, где держат оборону военнослужащие НГУ.

Источник: Пивненко в Facebook

Прямая речь: "Имел возможность непосредственно на позициях пообщаться и вручить заслуженные награды бойцам, которые стойко держат определенные рубежи, держат под постоянными обстрелами, под постоянным натиском врага, днем и ночью при любой погоде!".

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Детали: Генерал отмечает, что бойцы бригад НГУ "Буревій", "Азов", "Рубеж", "Хартия", а также других подразделений и отрядов спецназначения Нацгвардии, которые выполняют задачи в составе Сил обороны на Купянско-Лиманском направлении, в частности в Кременских лесах и на Бахмутском направлении только с начала этой недели уничтожили 9 танков, 17 БМП, более 30 единиц другой бронетехники, которую оккупанты использовали для штурмов и перемещения своих групп пехоты.

Пивненко вручил лично и передал командирам 300 медалей и нагрудных знаков.

 

Командующий добавляет, что вместе с командирами обсудил вопросы обеспечения подразделений и налаживания логистических путей, совершенствование управления боем, применение новейших технологий радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и различных видов БПЛА.

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Темы: Нацгвардия
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