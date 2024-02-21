Росіяни двічі застосували експериментальну ракету "Циркон" в Україні − КНДІСЕ

Російські окупанти щонайменше двічі застосовували в Україні експериментальні ракети 3М22 "Циркон" − одна з них упала у Дніпровському районі столиці, інша − у місті Вишневе поблизу Києва.

Джерело: директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександр Рувін в інтерв’ю "Вечірньому Києву"

Деталі: Він нагадав, що експерти підтвердили використання окупантами нової експериментальної ракети "Циркон", яку росіяни називають гіперзвуковою, під час атаки на Київ 7 лютого. Втім, як виявилося, їх було дві. Друга ракета упала у полі у місті Вишневе.

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Рувін заявив, що експериментальна ракета "Циркон" не відповідає заявленим росіянами тактико-технічним характеристикам.

Пряма мова директора КНДІСЕ: "По-перше, ця протикорабельна ракета 3М22 "Циркон" не летить зі швидкістю 8-9 Махів (близько 10 тисяч кілометрів на годину), як заявляють росіяни. За даними відповідних служб, на прикінцевій ділянці польоту ракета всього-на-всього долає 2500 кілометрів на годину.

По-друге, виникають великі сумніви щодо її точності. Ракети були уражені ППО й не досягли своїх цілей. Постраждала цивільна інфраструктура та мирні люди. По-третє, ми не побачили тієї руйнівної сили, яка має бути у протикорабельної ракети з майже 400 кілограмами вибухової речовини".

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Деталі: Він розповів, що "Циркон" розроблявся насамперед як зброя проти авіаносців, потопити які дуже складно. Але навряд ця ракета впорається зі своїм прямим призначенням.

"Тобто черговий російський "аналоговнєт" "Циркон", прийнятий на озброєння в Росії у 2023 році, виявився зовсім не унікальним, як, втім і їхній "Кинджал". Налякати Україну та її союзників новою "чудо-зброєю" не вдалося", − зазначив Рувін.

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