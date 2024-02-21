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Россияне дважды применили экспериментальную ракету "Циркон" в Украине − КНИИСЭ

Ирина БалачукСреда, 21 февраля 2024, 13:52
Россияне дважды применили экспериментальную ракету Циркон в Украине − КНИИСЭ
Фото с сайта vechirniy.kyiv.ua

Российские оккупанты по меньшей мере дважды применяли в Украине экспериментальные ракеты 3М22 "Циркон" − одна из них упала в Днепровском районе столицы, другая − в городе Вишневое под Киевом.

Источник: директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александр Рувин в интервью "Вечернему Киеву"

Детали: Он напомнил, что эксперты подтвердили использование оккупантами новой экспериментальной ракеты "Циркон", которую россияне называют гиперзвуковой, во время атаки на Киев 7 февраля. Впрочем, как оказалось, их было две. Вторая ракета упала в поле в городе Вишневое.

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Рувин заявил, что экспериментальная ракета "Циркон" не соответствует заявленным россиянами тактико-техническим характеристикам.

Прямая речь директора КНИИСЭ: "Во-первых, эта противокорабельная ракета 3М22 "Циркон" не летит со скоростью 8-9 Махов (около 10 тысяч километров в час), как заявляют россияне. По данным соответствующих служб, на конечном участке полета ракета всего-навсего преодолевает 2500 километров в час.

Во-вторых, возникают большие сомнения относительно ее точности. Ракеты были поражены ПВО и не достигли своих целей. Пострадала гражданская инфраструктура и мирные люди. В-третьих, мы не увидели той разрушительной силы, которая должна быть у противокорабельной ракеты с почти 400 килограммами взрывчатого вещества".

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Детали: Он рассказал, что "Циркон" разрабатывался прежде всего, как оружие против авианосцев, потопить которые очень сложно. Но вряд ли эта ракета справится со своим прямым назначением.

"То есть очередной российский "аналоговнет" "Циркон", принятый на вооружение в России в 2023 году, оказался совсем не уникальным, как, впрочем, и их "Кинжал". Напугать Украину и ее союзников новым "чудо-оружием" не удалось", − отметил Рувин.

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Темы: Росcияоружиеракетный удар
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