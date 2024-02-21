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Британська розвідка проаналізувала ситуацію з атаками РФ в районі Роботиного

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 21 лютого 2024, 13:57
Британська розвідка проаналізувала ситуацію з атаками РФ в районі Роботиного
Роботине, скрін з мапи deepstate

Розвідка Великої Британії помітила зростання атак РФ на півдні України і російські спроби розпорошити українські сили.

Джерело: "Європейська правда", розвідувальний огляді Міноборони Британії від 21 лютого.

Дослівно огляд: "Російські сили продовжили і з великою ймовірністю наростили наземні атаки на осі Роботиного на півдні України, яке було відвойоване українськими силами під час контрнаступу влітку 2023 року. З того часу село перебувало на лінії фронту".

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Деталі: Зазначається, що російська 58-ма армія та Повітряно-десантні війська, які діяли в регіоні, зазнали серйозних втрат під час українського контрнаступу. Однак знижені оперативні темпи з того часу та триваючі зусилля РФ з рекрутингу, ймовірно, дозволили російським військам на цій осі відновитися.

"Російські сили в останні тижні інтенсифікували атаки на кількох ділянках фронту, ймовірно, з метою розтягнути українські сили", – йдеться в огляді.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Розвідка Великої Британії також вважає, що після захоплення Авдіївки російським силам потрібен час на переоснащення і відпочинок, але в наступні тижні вони намагатимуться розширити територіальні здобутки
  • В одному з попередніх оглядів розвідка зазначала, що Росія втратила мінімум 400 одиниць техніки, штурмуючи Авдіївку.

Теми: Велика Британіярозвідкавійна
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