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Британская разведка проанализировала ситуацию с атаками РФ в районе Роботино

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 21 февраля 2024, 13:57
Британская разведка проанализировала ситуацию с атаками РФ в районе Роботино
Роботин, скрин с карты deepstate

Разведка Великобритании заметила рост атак РФ на юге Украины и российские попытки распылить украинские силы.

Источник: "Европейская правда", разведывательном обзор Минобороны Великобритании от 21 февраля.

Дословно: "Российские силы продолжили и с большой вероятностью нарастили наземные атаки на оси Роботино на юге Украины, которое было отвоевано украинскими силами во время контрнаступления летом 2023 года. С тех пор село находилось на линии фронта".

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Детали: Отмечается, что российская 58-я армия и Воздушно-десантные войска, которые действовали в регионе, понесли серьезные потери во время украинского контрнаступления. Однако сниженные оперативные темпы с тех пор и продолжающиеся усилия РФ по рекрутингу, вероятно, позволили российским войскам на этой оси восстановиться.

"Российские силы в последние недели интенсифицировали атаки на нескольких участках фронта, вероятно, с целью растянуть украинские силы", – говорится в обзоре.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Разведка Великобритании также считает, что после захвата Авдеевки российским силам нужно время на переоснащение и отдых, но в последующие недели они будут пытаться расширить территориальные достижения.
  • В одном из предыдущих обзоров разведка отмечала, что Россия потеряла минимум 400 единиц техники, штурмуя Авдеевку.

Темы: Великобританияразведкавойна
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