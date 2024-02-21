Британская разведка проанализировала ситуацию с атаками РФ в районе Роботино

Разведка Великобритании заметила рост атак РФ на юге Украины и российские попытки распылить украинские силы.

Источник: "Европейская правда", разведывательном обзор Минобороны Великобритании от 21 февраля.

Дословно: "Российские силы продолжили и с большой вероятностью нарастили наземные атаки на оси Роботино на юге Украины, которое было отвоевано украинскими силами во время контрнаступления летом 2023 года. С тех пор село находилось на линии фронта".

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Детали: Отмечается, что российская 58-я армия и Воздушно-десантные войска, которые действовали в регионе, понесли серьезные потери во время украинского контрнаступления. Однако сниженные оперативные темпы с тех пор и продолжающиеся усилия РФ по рекрутингу, вероятно, позволили российским войскам на этой оси восстановиться.

"Российские силы в последние недели интенсифицировали атаки на нескольких участках фронта, вероятно, с целью растянуть украинские силы", – говорится в обзоре.

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