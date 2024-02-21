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Ігнат про російські літаки: Не варто сподіватися, що у них щось зноситься

Валентина РоманенкоСереда, 21 лютого 2024, 14:04
Ігнат про російські літаки: Не варто сподіватися, що у них щось зноситься
Юрій Ігнат. ілюстративне фото медіацентру "Україна-Укрінформ"

Попри значні втрати у війні проти України Росія ще має великий авіапарк, а також має потужності виготовляти приблизно кілька літаків на рік, та ремонтувати старі борти.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Не варто сподіватися на те, що у них щось зноситься. Вони мають заводи, які можуть відновлювати і продовжувати ресурс старих літаків. А те, що не долітає (ракети та авіабомби, які іноді падають на російській території –ред.), – це їхня криворукість, можливо, помилка, можливо, якісь інші фактори спричинили те, що бомба зійшла просто раніше, може, просто не хочеться підлітати ближче і ставати ціллю для нашої ППО?

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Так само Ту-95 ракети пускають, і часто вони падають у Каспійське море. Там багато вже "плаває", мабуть, по морю тих ракет, які просто не спрацювали. Сподіваємося, що таких ракет буде все більше й більше. Можливо, через санкції, які частково впливають, і вони недоотримують якісь запчастини, замінюють їх якимось іншими компонентами, можливо, це впливає".

Деталі: Ігнат наголосив, що попри значні втрати у війні проти України у Росії ще багато авіації.

"Приблизно 1500 бойових літаків, які Росія має в складі по всій території, плюс є якісь застарілі на зберіганні. Гелікоптерів теж у них достатньо. Але, якщо навіть із 1500 знищено близько 300, то це серйозний відсоток. Ви щодня бачите знищення їхньої авіатехніки", – зазначив речник Повітряних сил.

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Крім того, щороку росіяни поставляють нові літаки, хоча їх не так багато. Наприклад у 2023 році, за словами Ігната, в РФ було поставлено 4 літаки СУ-30СМ, кілька СУ-34.

Нагадаємо: За останні 5 днів Повітряні сили ЗСУ знищили 7 російських літаків на Східному напрямку фронту.

Теми: Росіяавіавійна
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