Игнат о российских самолетах: Не стоит надеяться, что у них что-то износится

Несмотря на значительные потери в войне против Украины Россия имеет большой авиапарк, а также имеет мощности производить примерно несколько самолетов в год, и ремонтировать старые борта.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "Не стоит надеяться на то, что у них что-то износится. Они имеют заводы, которые могут восстанавливать и продлевать ресурс старых самолетов. А то, что не долетает (ракеты и авиабомбы, которые иногда падают на российской территории -ред.), - это их криворукость, возможно, ошибка, возможно, какие-то другие факторы вызвали то, что бомба сошла просто раньше, может, просто не хочется подлетать ближе и становиться целью для нашей ПВО?

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Так же Ту-95 ракеты пускают, и часто они падают в Каспийское море. Там много уже "плавает", видимо, по морю тех ракет, которые просто не сработали. Надеемся, что таких ракет будет все больше и больше. Возможно, из-за санкций, которые частично влияют, и они недополучают какие-то запчасти, заменяют их какими-то другими компонентами, возможно, это влияет".

Детали: Игнат отметил, что несмотря на значительные потери в войне против Украины у России еще много авиации.

"Примерно 1500 боевых самолетов, которые Россия имеет в составе по всей территории, плюс есть какие-то устаревшие на хранении. Вертолетов тоже у них достаточно. Но, если даже из 1500 уничтожено около 300, то это серьезный процент. Вы ежедневно видите уничтожение их авиатехники", - отметил спикер Воздушных сил.

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Кроме того, каждый год россияне поставляют новые самолеты, хотя их не так много. Например, в 2023 году, по словам Игната, в РФ было поставлено 4 самолета СУ-30СМ, несколько СУ-34.

Напомним: За последние 5 дней Воздушные силы ВСУ уничтожили 7 российских самолетов на Восточном направлении фронта.