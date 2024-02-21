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Українці розділились у питанні, що вважати перемогою над Росією – опитування

Станіслав ПогоріловСереда, 21 лютого 2024, 14:35
Українці розділились у питанні, що вважати перемогою над Росією – опитування
Фото: Getty Images

85% українців вірять, що Україна переможе у війні, але розділились у поглядах, що вважати перемогою над Росією, свідчить опитування соціологічної служби Центру Разумкова.

Джерело: результати соціологічного опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 19 до 25 січня

Деталі: За результатами опитування, серед тих, хто вірить у перемогу, 38% респондентів вважають, що це вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.

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Ще 27% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії.

Крім того, 13% з числа опитаних вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, 7% — вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, а 4% — припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року).

Загалом, 85% з числа опитаних вірять у перемогу України у цій війні (від 78% жителів сходу країни до 88,5% жителів західного регіону), а не вірять — 8,5% (від 5,5% на заході до 13% на сході країни).

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Щодо термінів настання, перемоги, то з-поміж тих, хто вірить у перемогу, 20% вважають, що вона відбудеться до кінця цього року, тоді як у лютому – березні 2023 року 50% вважали, що перемога настане до кінця 2023р.

40% респондентів вважають, що вона настане через 1–2 роки (у лютому–березні 2023 року — 26%).

Що для цього знадобиться від 3 до 5 років — відповідно 14% і 7%, більш ніж 5 років — відповідно 3% і 1%, що перемога відбудеться "навряд чи за мого життя" — відповідно 1% і 0,4%.

Побільшало також тих, хто не знає, коли саме можна очікувати на перемогу (відповідно 22% і 15%).

 
таблиця Центру Разумкова (натиснути для збільшення)

Довідково: Опитування проводилося з 19 до 25 січня 2024 року методом face-to-face у 22 областях та Києві (в Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях - тільки на тих територіях, які контролює уряд України і на яких не ведуться бойові дії). Всього було опитано 2 000 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо: Згідно з опитуванням YouGov для більш широкого дослідження "Війни і вибори: Як європейські лідери можуть зберегти громадську підтримку України", підтримка України серед європейців залишається широкою, але майже через два роки після повномасштабного вторгнення лише 10% вірять, що вона може перемогти Росію.

Теми: опитуваннявійнаУкраїнаРосія
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