Украинцы разделились в вопросе, что считать победой над Россией – опрос

85% украинцев верят, что Украина победит в войне, но разделились во взглядах, что считать победой над Россией, свидетельствует опрос социологической службы Центра Разумкова.

Источник: результаты социологического опроса, который проводился социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 января

Детали: По результатам опроса, среди тех, кто верит в победу, 38% респондентов считают, что это изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года.

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Еще 27% будут считать победой уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России.

Кроме того, 13% из числа опрошенных будут считать победой восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, 7% - изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, а 4% - прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, которые были захвачены в результате полномасштабного вторжения (после 24 февраля 2022 года).

В общем, 85% из числа опрошенных верят в победу Украины в этой войне (от 78% жителей востока страны до 88,5% жителей западного региона), а не верят - 8,5% (от 5,5% на западе до 13% на востоке страны).

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Что касается сроков наступления победы, то среди тех, кто верит в победу, 20% считают, что она состоится до конца этого года, тогда как в феврале - марте 2023 года 50% считали, что победа наступит до конца 2023г.

40% респондентов считают, что она наступит через 1-2 года (в феврале-марте 2023 года - 26%).

Что для этого понадобится от 3 до 5 лет - соответственно 14% и 7%, более 5 лет - соответственно 3% и 1%, что победа произойдет "вряд ли при моей жизни" - соответственно 1% и 0,4%.

Увеличилось также тех, кто не знает, когда именно можно ожидать победу (соответственно 22% и 15%).

таблица Центра Разумкова (нажать для увеличения)

Справка: Опрос проводился с 19 по 25 января 2024 года методом face-to-face в 22 областях и Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях - только на тех территориях, которые контролирует правительство Украины и на которых не ведутся боевые действия). Всего было опрошено 2 000 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним: Согласно опросу YouGov для более широкого исследования "Войны и выборы: Как европейские лидеры могут сохранить общественную поддержку Украины", поддержка Украины среди европейцев остается широкой, но почти через два года после полномасштабного вторжения только 10% верят, что она может победить Россию.