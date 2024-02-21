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На Оріхівському напрямку росіяни атакують на швидкісних квадроциклах – Тарнавський

Станіслав ПогоріловСереда, 21 лютого 2024, 15:58
На Оріхівському напрямку росіяни атакують на швидкісних квадроциклах – Тарнавський
Фото: Getty Images

На Оріхівському напрямку російські загарбники намагаються атакувати на кавдроциклах для швидкого переміщення особового складу, але їх знищують.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова Тарнавського: "Безуспішними атаки росіян були зокрема на Оріхівському напрямку. Тут противник намагається здійснювати переміщення особового складу не лише малими піхотними групами, а й на швидкісних квадроциклах. По ворогу завдається вогневе ураження, ворог знищується".

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Деталі: За його словами, в операційній зоні угруповання військ "Таврія" за минулу добу росіяни завдали 54 авіаудари, вчинив 1151 артобстріл (в тому числі 2 скиди з БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною), 103 удари дронами-камікадзе та 47 штурмових дій.

В цілому втрати росіян за минулу добу склали у живій силі 521 особу. В озброєнні та військовій техніці - 60 одиниць. Це 6 танків, 34 бойові бронемашини, 6 артсистем, 1 РСЗВ, 12 автомобілів, 1 одиниця спецтехніки. Зокрема, знищено й квадроцикл росіян.

Також Сили оборони знищили 2 склади боєприпасів ворога та ще 1 важливий об’єкт противника, який не називається. Крім того, нейтралізовано або знищено 233 БпЛА різних типів.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: За даними Генштабу ЗСУ, втрати росіян за минулу добу склали 1 130 осіб і сягнули в цілому  406 080 військових.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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