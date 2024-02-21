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На Ореховском направлении россияне атакуют на скоростных квадроциклах - Тарнавский

Станислав ПогориловСреда, 21 февраля 2024, 15:58
На Ореховском направлении россияне атакуют на скоростных квадроциклах - Тарнавский
Фото: Getty Images

На Ореховском направлении российские захватчики пытаются атаковать на кавдроциклах для быстрого перемещения личного состава, но их уничтожают.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь Тарнавского: "Безуспешными атаки россиян были в частности на Ореховском направлении. Здесь противник пытается осуществлять перемещение личного состава не только малыми пехотными группами, но и на скоростных квадроциклах. По врагу наносится огневое поражение, враг уничтожается".

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Детали: По его словам, в операционной зоне группировки войск "Таврия" за минувшие сутки россияне нанесли 54 авиаудара, совершили 1151 артобстрел (в том числе 2 сброса с БпЛА боеприпасов с химическим веществом), 103 удара дронами-камикадзе и 47 штурмовых действий.

В целом потери россиян за прошедшие сутки составили в живой силе 521 человека. В вооружении и военной технике - 60 единиц. Это 6 танков, 34 боевые бронемашины, 6 артсистем, 1 РСЗО, 12 автомобилей, 1 единица спецтехники. В частности, уничтожен и квадроцикл россиян.

Также Силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов врага и еще 1 важный объект противника, который не называется. Кроме того, нейтрализовано или уничтожено 233 БпЛА различных типов.

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Напомним: По данным Генштаба ВСУ, потери россиян за минувшие сутки составили 1 130 человек и достигли в целом 406 080 военных.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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