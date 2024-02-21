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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про надання звання Герой України іноземцям посмертно

Тетяна ОлійникСереда, 21 лютого 2024, 18:39
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про надання звання Герой України іноземцям посмертно
Фото - ОП

На сайті Верховної Ради запропонували законопроєкт, який пропонує надавати звання Герой України як виняток, посмертно іноземцям, які брали участь у Революції Гідності та у стримуванні збройної агресії проти України.

Джерело: законопроєкт на сайті ВР

Деталі: У пояснювальній записці пропонують норму про те, що звання Герой України може бути присвоєно, як виняток, посмертно іноземцям, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні.

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Дослівно: "За здійснення визначного геройського вчинку, пов’язаного з відстоюванням конституційних засад демократії, прав і свобод людини під час Революції Гідності, розширити і іноземцями, яких таким чином можна відзначити за проявлені мужність і героїзм під час участі у заходах з відсічі та стримуванні збройної агресії проти України".

Теми: Верховна Радазаконодавство
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