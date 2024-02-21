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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о присвоении звания Герой Украины иностранцам посмертно

Татьяна ОлейникСреда, 21 февраля 2024, 18:39
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о присвоении звания Герой Украины иностранцам посмертно
Фото - ОП

На сайте Верховной Рады предложили законопроект, предлагающий присвоить звание Герой Украины в виде исключения, посмертно иностранцам, участвовавшим в Революции Достоинства и в сдерживании вооруженной агрессии против Украины.

Источник: законопроект на сайте ВР

Детали: В пояснительной записке предлагают норму о том, что звание Герой Украины может быть присвоено как исключение посмертно иностранцам, награжденным орденом Героев Небесной Сотни.

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Дословно: "За совершение выдающегося геройского поступка, связанного с отстаиванием конституционных основ демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства, расширить и иностранцами, которых таким образом можно отметить проявление мужества и героизма при участии в мероприятиях по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины".

Темы: Верховная Радазаконодательство
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