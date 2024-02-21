У Повітряних сил немає даних про передачу Росії сотень іранських балістичних ракет
У Повітряних сил ЗСУ немає інформації про передачу Росії від Ірану балістичних ракет, здатних вражати цілі на відстані 300-700 кілометрів.
Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону новин
Пряма мова: "Ми знаємо (про постачання в РФ іранських ракет – ред.) рівно стільки, скільки нам дозволяють відкриті джерела інформації. І, по-друге, ГУР уже відреагував на цю інформацію. Вони сказали, що підтверджених даних немає. Але це не говорить про те, що немає такої загрози.
Ми про іранські ракети дальністю 300-700 км балістичні говорили вже більш як рік тому. Є така ймовірність, що Іран може укласти якусь угоду з Росією… Прекрасно розуміємо, що для нас це серйозну загрозу становить. Але, поки що, в наших офіційних джерел інформації таких даних про отримання такої кількості ракет немає".
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Передісторія:
- У середу агентство Reuters, з посиланням на шість неназваних джерел, повідомило, що Іран з початку 2024 року вже відправив до Росії кілька партій своїх балістичних ракет класу "земля-земля", радіус дії деяких із них становить від 300 до 700 кілометрів.