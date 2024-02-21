Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У Воздушных сил нет данных о передаче России сотен иранских баллистических ракет

Александр ШумилинСреда, 21 февраля 2024, 19:03
У Воздушных сил нет данных о передаче России сотен иранских баллистических ракет
Фото: медиацентр "Украина-Укринформ"

У Воздушных сил ВСУ нет информации о передаче России от Ирана баллистических ракет, способных поражать цели на расстоянии 300-700 километров.

Источник: представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Мы знаем (о поставках в РФ иранских ракет - ред.) ровно столько, сколько нам позволяют открытые источники информации. И, во-вторых, ГУР уже отреагировал на эту информацию. Они сказали, что подтвержденных данных нет. Но это не говорит о том, что нет такой угрозы.

Реклама:

Мы об иранских ракетах дальностью 300-700 км баллистические говорили уже более года назад. Есть такая вероятность, что Иран может заключить какое-то соглашение с Россией... Прекрасно понимаем, что для нас это серьезную угрозу представляет. Но, пока что, у наших официальных источников информации таких данных о получении такого количества ракет нет".

Узнать больше: Заменить "Искандеры" и "Калибры". Какие иранские ракеты хочет Россия, чтобы бомбить украинские города

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В среду агентство Reuters, со ссылкой на шесть неназванных источников, сообщило, что Иран с начала 2024 года уже отправил в Россию несколько партий своих баллистических ракет класса "земля-земля", радиус действия некоторых из них составляет от 300 до 700 километров.

Темы: РосcияИраноружиеВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили Су-34, это уже 11-й уничтоженный российский самолет в феврале

Германия смоделировала сценарий возможного нападения на НАТО

МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств

Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией

Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки Донецкой области

Украина не ведет переговоров о закрытии границ с Польшей – Кубраков

Все новости...
Росcия
СМИ узнали подробности убийства российского пилота, который пошел на сотрудничество с Украиной  
Инсайты Мюнхенской конференции по безопасности. Почему у Шольца боятся дать Taurus
Международные юристы одобрили конфискацию замороженных активов Центробанка РФ в пользу Украины – Bloomberg
Последние новости
08:33
ВСУ ударили по скоплению оккупантов в Еленовке: 2 десятка погибших − Генштаб
07:59
Воздушные силы сбили Су-34, это уже 11-й уничтоженный российский самолет в феврале
07:52
ВСУ за сутки обезвредили более тысячи оккупантов и 23 танка
07:39
Восемь стран ЕС призвали к санкциям против судебной системы РФ из-за смерти Навального
07:29
Россияне продолжают давить западнее и южнее Авдеевки: здесь отбили 63 атаки − Генштаб
06:42
Канада уволила двух ученых, которые сливали информацию Китаю
05:46
ISW прогнозирует варианты действий Кремля в ответ на призывы непризнанного Приднестровья
04:36
Суд Иллинойса запретил Трампу участвовать в праймериз
04:02
В Конгрессе США достигли соглашения, чтобы избежать шатдауна
03:34
В Норвегии вертолет упал в океан, погиб человек
Все новости...
Реклама: