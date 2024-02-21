У Воздушных сил нет данных о передаче России сотен иранских баллистических ракет

У Воздушных сил ВСУ нет информации о передаче России от Ирана баллистических ракет, способных поражать цели на расстоянии 300-700 километров.

Источник: представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Мы знаем (о поставках в РФ иранских ракет - ред.) ровно столько, сколько нам позволяют открытые источники информации. И, во-вторых, ГУР уже отреагировал на эту информацию. Они сказали, что подтвержденных данных нет. Но это не говорит о том, что нет такой угрозы.

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Мы об иранских ракетах дальностью 300-700 км баллистические говорили уже более года назад. Есть такая вероятность, что Иран может заключить какое-то соглашение с Россией... Прекрасно понимаем, что для нас это серьезную угрозу представляет. Но, пока что, у наших официальных источников информации таких данных о получении такого количества ракет нет".

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