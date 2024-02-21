ЗМІ: ЄС готується зняти санкції зі співзасновника "Яндекса"

Держави Європейського Союзу погодили виключення трьох людей із санкційного списку після 15 березня, серед них – співзасновник російського інтернет-гіганта "Яндекс" Аркадій Волож.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентства Reuters і STT

Деталі: Аркадій Волож потрапив під санкції ЄС через розв’язану Росією війну в Україні в червні 2022 року. Причиною стало те, що його компанія працює у галузі, що стала джерелом доходів для російського уряду.

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Але минулого року росіянин назвав війну Росії в Україні "варварською" і попросив ЄС зняти з нього санкції.

Також Волож має намір розірвати зв'язки з російським бізнесом "Яндекса" після того, як на початку лютого консорціум інвесторів погодився купити російські активи нідерландської холдингової компанії Yandex NV.

Сам Волож володіє 8,5% частки в Yandex NV через сімейний траст, хоча не має права голосу в компанії.

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Нагадаємо, наприкінці минулого року Національна рада з електронних ЗМІ Латвії закрила доступ у країні до всіх сайтів, пов'язаних із російською технологічною групою "Яндекс".

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