СМИ: ЕС готовится снять санкции с соучредителя "Яндекса"

Государства Европейского Союза согласовали исключение трех человек из санкционного списка после 15 марта, среди них – соучредитель российского интернет-гиганта "Яндекс" Аркадий Волож.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters и STT

Детали: Аркадий Волож попал под санкции ЕС из-за развязанной Россией войны в Украине в июне 2022 года. Причиной стало то, что его компания работает в отрасли, которая стала источником доходов для российского правительства.

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Но в прошлом году россиянин назвал войну России в Украине "варварской" и попросил ЕС снять с него санкции.

Также Волож намерен разорвать связи с российским бизнесом "Яндекса" после того, как в начале февраля консорциум инвесторов согласился купить российские активы нидерландской холдинговой компании Yandex NV.

Сам Волож владеет 8,5% доли в Yandex NV через семейный траст, хотя не имеет права голоса в компании.

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Напомним, в конце прошлого года Национальный совет по электронным СМИ Латвии закрыл доступ в стране ко всем сайтам, связанным с российской технологической группой "Яндекс".

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