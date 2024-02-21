У Зеленського анонсували на неділю "чесну розмову про майбутнє"

У другу річницю повномасштабного вторгнення Росії до України, 24 лютого, Київ відвідають багато іноземних лідерів, а 25 лютого відбудеться велика конференція щодо майбутнього шляху України, у якій візьмуть участь усі топові чиновники.

Джерело: речник президента Сергій Никифоров в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "24 лютого буде багато того, що наші дипломати називають міжнародним компонентом – це візити іноземних лідерів, наших великих друзів і надійних партнерів. Хто саме буде, зі зрозумілих міркувань сказати не можу, але очікуємо, що це будуть не просто символічні візити підтримки, а й що в цих візитів будуть практичні результати.

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Також із того, про що мжна казати, буде онлайн засідання "Групи семи" за участі України. І це також дуже сильний знак підтримки.

І на 25 лютого ми готуємо щось особливе. Це буде конференція – чесна розмова про наш шлях далі, наш шлях у 2024 році. Будуть усі топспікери від влади, військово-політичне керівництво України, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, СБУ, управління розвідки, Мінстратегпром. Буде перша леді, буде Мінінфраструктури, Офіс президента і, звичайно, сам президент. Ми будемо говорити про різні аспекти майбутнього України".

Деталі: За словами Никифорова, буде йтися про майбутнє армії та її розвиток, впровадження сучасних технологій, інтеграцію в ЄС і НАТО, гарантії безпеки, ментальне і фізичне здоров'я, підтримку бізнесу тощо.

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"За підсумками цієї конференції президент візьме слово і проведе свою пресконференцію. Він окреслить своє бачення означених тем і відповість на основні запитання", – сказав речник Володимира Зеленського.

Цьому передувало: 21 лютого президент Володимир Зеленський провів першу за час повномасштабної війни зустріч із депутатами фракції "Слуга народу", на ній говорили зокрема про підтримку євроінтеграційних законопроєктів, політичне майбутнє, мобілізацію й ситуацію на фронті.