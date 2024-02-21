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У Зеленского анонсировали на воскресенье "честный разговор о будущем"

Елена РощинаСреда, 21 февраля 2024, 21:35
У Зеленского анонсировали на воскресенье честный разговор о будущем
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля, Киев посетят многие иностранные лидеры, а 25 февраля состоится большая конференция относительно будущего пути Украины, в которой примут участие все топовые чиновники.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "24 февраля будет много того, что наши дипломаты называют международным компонентом – это визиты иностранных лидеров, наших больших друзей и надежных партнеров. Кто именно будет, по понятным соображениям сказать не могу, но ожидаем, что это будут не просто символические визиты поддержки, но и что у этих визитов будут практические результаты.

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Также из того, о чем можно говорить, будет онлайн заседание "Группы семи" с участием Украины. И это также очень сильный знак поддержки.

И на 25 февраля мы готовим нечто особенное. Это будет конференция – честный разговор о нашем пути дальше, наш путь в 2024 году. Будут все топ-спикеры от власти, военно-политическое руководство Украины, премьер-министр, глава Верховной Рады, СБУ, управление разведки, Минстратегпром. Будет первая леди, будет Мининфраструктуры, Офис президента и, конечно, сам президент. Мы будем говорить о различных аспектах будущего Украины".

Детали: По словам Никифорова, речь будет идти о будущем армии и ее развитии, внедрении современных технологий, интеграции в ЕС и НАТО, гарантиях безопасности, ментальном и физическом здоровье, поддержке бизнеса и тому подобном.

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"По итогам этой конференции президент возьмет слово и проведет свою пресс-конференцию. Он очертит свое видение обозначенных тем и ответит на основные вопросы", – сказал пресс-секретарь Владимира Зеленского. 

Этому предшествовало: 21 февраля президент Владимир Зеленский провел первую за время полномасштабной войны встречу с депутатами фракции "Слуга народа", на ней говорили в частности о поддержке евроинтеграционных законопроектов, политическом будущем, мобилизации и ситуации на фронте.

Темы: Зеленскийвойна
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