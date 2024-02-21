Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Аудит армії, законодавство, політичне майбутнє: Зеленський провів зустріч зі "слугами народу"

Роман Кравець, Тетяна ОлійникСереда, 21 лютого 2024, 20:36
Аудит армії, законодавство, політичне майбутнє: Зеленський провів зустріч зі слугами народу
Володимир Зеленський. Photo by Adam Berry/Getty Images

Президент Володимир Зеленський 21 лютого провів зустріч з депутатами фракції "Слуга народу", на ній говорили зокрема про підтримку євроінтеграційних законопроєктів, політичне майбутнє та ситуацію на фронті.

Джерело: декілька учасників зустрічі фракції СН з президентом в коментарі УП

Деталі: За словами співрозмовників УП, у вступному слові Зеленський подякував депутатам за проголосовані євроінтеграційні закони та закликав до єдності всередині команди.

Реклама:

Він попросив і надалі підтримувати євроінтеграційні законопроєкти, адже після війни можуть скластися умови, коли Україна отримає шанс на швидкий вступ до ЄС.

Щодо ситуації на фронті президент повідомив, що Україна має значні успіхи у морі, а на деяких ділянках фронту переходить до оборони.

Пряма мова співрозмовника УП: "Щодо мобілізації, то президент повідомив, що Сирський готує зараз великий аудит по людях, хто де знаходиться, бо виявилося, що багато з тих, хто мав би бути на фронті, на ньому не був. От коли буде аудит – чіткіше зрозуміємо реальний стан справ, а ви, мовляв, поки працюйте з самим законом у Раді".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Серед іншого президент говорив про важливість безпекових угод з іншими країнами, та висловив надію, що США зможуть проголосувати за допомогу Україні.

Щодо відносин з поляками президент нагадав про свою ідею відправити уряд до кордону, пояснював, що важливо зберегти відносини з Польщею.

Також Зеленський пояснював, що на нинішню позицію польської влади серйозно впливають майбутні місцеві вибори. Також конфлікт намагається активно підігрівати РФ.

Деякі депутати запитували про політичне майбутнє, Зеленський сказав, що це питання не на часі. "Давайте працювати на перемогу, а там буде майбутнє. Той, хто нормально себе проявляє і має голову на плечах – точно себе знайде", – переказують депутати слова президента.

Серед іншого лунало запитання від депутатів щодо можливих загроз легітимності президента, адже в травні цього року минає 5 років з обрання Зеленського на посаду.

На це Зеленський відповів, що має інформацію про підготовку росіянами інформаційних кампаній, але нікому не потрібно реагувати на ці провокації.

А партнери підтримують позицію української влади щодо легітимності та неможливості проведення виборів.

Що передувало:

  • 20 лютого джерела УП повідомили, що Зеленський скликає першу за час повномасштабної війни зустріч з депутатами фракції "Слуга народу".

Теми: ЗеленськийСлуга народуВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ морі і в небі: північні держави НАТО проведуть масштабні військові навчання

Буданов про звільнення Залужного: Якщо все було прекрасно, то чому ми там, де є?

Повітряні сили збили Су-34, це вже 11-й знищений російський літак у лютому

Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО

МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань

Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією

Усі новини...
Зеленський подякував Повітряним силам за 7 збитих російських "сушок" за тиждень
ЗСУ пояснили, чому не називають кількість зниклих безвісти при відступі з Авдіївки
Канада готова виділити кошти на поставки боєприпасів в Україну з Чехії
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Останні новини
11:13
"Нова пошта" використовуватиме для доставки електромобілі Cenntro
11:08
SEC перевіряє, чи були введені в оману інвестори під час кадрового перевороту в OpenAI – WSJ
11:07
Курс валют на 29 лютого: гривня зміцнилась щодо долара та євро
11:03
Українці вважають, що успіх у війні найбільше залежить від підтримки Заходу − КМІС
10:54
Біткоїн має найбільший місячний приріст з 2020 року – Reuters
10:32
Чи варто лікувати зуби під загальною анестезією? Про переваги й ризики розповідають лікарі
10:31
фотоУ морі і в небі: північні держави НАТО проведуть масштабні військові навчання
10:30
У чергах на кордоні з Польщею стоять близько 2200 вантажівок
10:14
Нафта дешевшає через попит в США і побоювання щодо процентних ставок
10:09
фотоНімецькі палеонтологи знайшли скам’янілості кальмара-вампіра, якому 183 млн років
Усі новини...
Реклама: