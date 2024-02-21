Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Середа, 21 лютого 2024, 23:05
Президент України Володимир Зеленський увів до складу Ставки верховного головнокомандувача начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка.
Джерело: указ на сайті Офісу президента
Деталі: Також Зеленський вивів зі складу Ставки колишнього командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Максима Миргородського.
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Що передувало:
9 лютого Зеленський призначив керівником Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича, за пропозицією головнокомандувача Олександра Сирського.
11 лютого президент призначив Олександра Павлюка очільником Сухопутних військ замість головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
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