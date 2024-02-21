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Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Тетяна ОлійникСереда, 21 лютого 2024, 23:05
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський увів до складу Ставки верховного головнокомандувача начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка.

Джерело: указ на сайті Офісу президента

Деталі: Також Зеленський вивів зі складу Ставки колишнього командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Максима Миргородського.

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Що передувало:

9 лютого Зеленський призначив керівником Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича, за пропозицією головнокомандувача Олександра Сирського.

11 лютого президент призначив Олександра Павлюка очільником Сухопутних військ замість головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Теми: ставкаЗеленський
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