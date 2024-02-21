Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего
Среда, 21 февраля 2024, 23:05
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.
Источник: указ на сайте Офиса президента
Детали: Также Зеленский вывел из состава Ставки бывшего командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Максима Миргородского.
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Что предшествовало:
9 февраля Зеленский назначил руководителем Генерального штаба ВСУ генерал-майора Анатолия Баргилевича, по предложению главнокомандующего Александра Сырского.
11 февраля президент назначил Александра Павлюка главой Сухопутных войск вместо главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
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