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Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Татьяна ОлейникСреда, 21 февраля 2024, 23:05
Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

Источник: указ на сайте Офиса президента

Детали: Также Зеленский вывел из состава Ставки бывшего командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Максима Миргородского.

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Что предшествовало:

9 февраля Зеленский назначил руководителем Генерального штаба ВСУ генерал-майора Анатолия Баргилевича, по предложению главнокомандующего Александра Сырского.

11 февраля президент назначил Александра Павлюка главой Сухопутных войск вместо главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Темы: ставкаЗеленский
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