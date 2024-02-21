Канада вивчає можливу передачу Україні списаних ракет "повітря-земля"

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що канадська сторона продовжує вивчати можливе передання Україні авіаракет CRV7, які планували утилізувати.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Деталі: Блер пояснив, що Канада обмірковувала постачання Україні ракет "повітря-земля", які передали на утилізацію, ще на початку повномасштабного вторгнення, "але на той час можливості України використати їх були вкрай обмеженими".

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"Проте згодом ми побачили, що українці знайшли геніальні способи застосування інших технологій, зокрема дронів, що, можливо, зробить ці боєприпаси корисними для них", – додав голова канадського Міноборони.

Він додав, що зараз Канада спільно з Україною та союзниками перевіряє, чи є списані ракети придатними до використання й транспортування: "Ця робота триває настільки швидко, наскільки можливо, адже потреба – нагальна".

Канадські збройні сили мають на озброєнні понад 83 тисячі ракет CRV7, які були розроблені у 1980-х роках і зняті з озброєння на початку 2000-х років. Три роки тому федеральний уряд підписав контракт на утилізацію цих ракет.

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CRV7 вважалася однією з найпотужніших ракет класу "повітря-земля" свого часу і все ще перебувала на озброєнні союзних країн під час війни в Афганістані. Нині канадські консерватори, які перебувають в опозиції, вимагають від уряду передати Україні десятки тисяч цих ракет.

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