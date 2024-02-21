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Канада обсуждает с Украиной возможную передачу списанных ракет "воздух-земля"

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 21 февраля 2024, 23:45
Канада обсуждает с Украиной возможную передачу списанных ракет воздух-земля
Gettyy Images

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что канадская сторона продолжает изучать возможную передачу Украине авиаракет CRV7, которые планировали утилизировать.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Детали: Блэр пояснил, что Канада обдумывала поставки Украине ракет "воздух-земля", которые передали на утилизацию, еще в начале полномасштабного вторжения, "но в то время возможности Украины использовать их были крайне ограниченными".

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"Однако впоследствии мы увидели, что украинцы нашли гениальные способы применения других технологий, в частности дронов, что, возможно, сделает эти боеприпасы полезными для них", – добавил глава канадского Минобороны.

Он добавил, что сейчас Канада совместно с Украиной и союзниками проверяет, являются ли списанные ракеты пригодными к использованию и транспортировке: "Эта работа идет настолько быстро, насколько возможно, ведь потребность – насущная".

Канадские вооруженные силы имеют на вооружении более 83 тысяч ракет CRV7, которые были разработаны в 1980-х годах и сняты с вооружения в начале 2000-х годов. Три года назад федеральное правительство подписало контракт на утилизацию этих ракет.

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CRV7 считалась одной из самых мощных ракет класса "воздух-земля" в свое время и все еще находилась на вооружении союзных стран во время войны в Афганистане. Сейчас канадские консерваторы, которые находятся в оппозиции, требуют от правительства передать Украине десятки тысяч этих ракет.

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Темы: Канадаоружиепомощь Украине
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