Столтенберг: Україна матиме право завдавати ударів з F-16 по російських військових цілях за межами України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що коли Україна отримає винищувачі F-16 від союзників, матиме право на самооборону, включно з нанесенням ударів по законних російських військових цілях за межами України.

Джерело: Столтенберг в інтерв'ю "Радіо Свобода"

Деталі: На запитання, коли Україна зможе розмістити винищувачі F-16, Столтенберг сказав, що це неможливо сказати. Він повторив, що всі союзники України хочуть, щоб вони були там якомога раніше, але сказав, що ефект від F-16 буде сильнішим, якщо пілоти будуть добре навчені, а екіпажі технічного обслуговування та інший допоміжний персонал добре підготовлені.

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Пряма мова: "Тож я думаю, що ми повинні слухати військових експертів саме тоді, коли ми будемо готові або коли союзники будуть готові розпочати надсилання та доставку F-16. Чим швидше тим краще".

Ще деталі: За словами Столтенберга, кожен союзник вирішуватиме, чи постачати F-16 в Україну, і союзники мають різну політику. Але, водночас, війна в Україні є загарбницькою, зазначив він, і Україна має право на самооборону, включно з нанесенням ударів по законних російських військових цілях за межами України.