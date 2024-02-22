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Столтенберг: Украина будет иметь право наносить удары с F-16 по российским военным целям за пределами Украины

Алена ИвашкивЧетверг, 22 февраля 2024, 01:04
Столтенберг: Украина будет иметь право наносить удары с F-16 по российским военным целям за пределами Украины
Йенс Столтенберг, Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что когда Украина получит истребители F-16 от союзников, будет иметь право на самооборону, включая нанесение ударов по законным российским военным целям за пределами Украины.

Источник: Столтенберг в интервью "Радио Свобода"

Детали: На вопрос, когда Украина сможет разместить истребители F-16, Столтенберг сказал, что это невозможно сказать. Он повторил, что все союзники Украины хотят, чтобы они были там как можно раньше, но сказал, что эффект от F-16 будет сильнее, если пилоты будут хорошо обучены, а экипажи технического обслуживания и другой вспомогательный персонал хорошо подготовлены.

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Прямая речь: "Поэтому я думаю, что мы должны слушать военных экспертов именно тогда, когда мы будем готовы или когда союзники будут готовы начать отправку и доставку F-16. Чем быстрее тем лучше".

Еще детали: По словам Столтенберга, каждый союзник будет решать, поставлять ли F-16 в Украину, и союзники имеют разную политику. Но, в то же время, война в Украине является захватнической, отметил он, и Украина имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по законным российским военным целям за пределами Украины.

Темы: войнаНАТОРосcия
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