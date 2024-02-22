У Держдепі США вважають, що Путін не здобув перевагу у війні

Офіційний Вашингтон не вважає, що російський диктатор Путін здобув перевагу в війні проти України на тлі захоплення Авдіївки, а також неспроможності Конгресу ухвалити масштабний пакет допомоги для українців.

Джерело: речник Державного департаменту США Метью Міллер, "Укрінформ"

Деталі: Представник Держдепу у відповідь на запитання, чи вважає адміністрація США, що Росія тепер має перевагу, відповів: "Ми не вважаємо так зовсім".

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Міллер погодився, що Росія в останні дні змогла захопити Авдіївку. Однак, за його словами, це сталося через те, що Україна "не змогла належним чином забезпечити озброєнням свої війська" здебільшого через відмову Конгресу продовжувати підтримку України в її боротьбі проти агресора.

Але, за його словами, Україна має значні успіхи на полі бою, особливо в Чорному морі, де відтіснили російський флот, відкрили новий судноплавний коридор, який дозволив експортувати не лише пшеницю та інші зернові, але також промислові товари.

Він нагадав, що це було неможливо для України в перші дні повномасштабного вторгнення, коли Росія заблокувала українські порти.

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Пряма мова Міллера: "Тож ми вважаємо, що вони (українська сторона – ред.) продовжать добиватися прогресу. І ми надалі підтримуватимемо їх в міру наших можливостей. Нам потрібен партнер у Конгресі, щоб допомогти зробити це".