В Госдепе США считают, что Путин не получил преимущество в войне

Официальный Вашингтон не считает, что российский диктатор Путин получил преимущество в войне против Украины на фоне захвата Авдеевки, а также неспособности Конгресса принять масштабный пакет помощи для украинцев.

Источник: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, "Укринформ"

Детали: Представитель Госдепа в ответ на вопрос, считает ли администрация США, что Россия теперь имеет преимущество, ответил: "Мы не считаем так совсем".

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Миллер согласился, что Россия в последние дни смогла захватить Авдеевку. Однако, по его словам, это произошло из-за того, что Украина "не смогла должным образом обеспечить вооружением свои войска" в основном из-за отказа Конгресса продолжать поддержку Украины в ее борьбе против агрессора.

Но, по его словам, Украина имеет значительные успехи на поле боя, особенно в Черном море, где оттеснили российский флот, открыли новый судоходный коридор, который позволил экспортировать не только пшеницу и другие зерновые, но также промышленные товары.

Он напомнил, что это было невозможно для Украины в первые дни полномасштабного вторжения, когда Россия заблокировала украинские порты.

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Прямая речь Миллера: "Поэтому мы считаем, что они (украинская сторона - ред.) продолжат добиваться прогресса. И мы в дальнейшем будем поддерживать их по мере наших возможностей. Нам нужен партнер в Конгрессе, чтобы помочь сделать это".