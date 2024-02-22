Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Госдепе США считают, что Путин не получил преимущество в войне

Алена ИвашкивЧетверг, 22 февраля 2024, 01:49
В Госдепе США считают, что Путин не получил преимущество в войне
Украинский военный, фото Генштаба ВСУ

Официальный Вашингтон не считает, что российский диктатор Путин получил преимущество в войне против Украины на фоне захвата Авдеевки, а также неспособности Конгресса принять масштабный пакет помощи для украинцев.

Источник: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, "Укринформ"

Детали: Представитель Госдепа в ответ на вопрос, считает ли администрация США, что Россия теперь имеет преимущество, ответил: "Мы не считаем так совсем".

Реклама:

Миллер согласился, что Россия в последние дни смогла захватить Авдеевку. Однако, по его словам, это произошло из-за того, что Украина "не смогла должным образом обеспечить вооружением свои войска" в основном из-за отказа Конгресса продолжать поддержку Украины в ее борьбе против агрессора.

Но, по его словам, Украина имеет значительные успехи на поле боя, особенно в Черном море, где оттеснили российский флот, открыли новый судоходный коридор, который позволил экспортировать не только пшеницу и другие зерновые, но также промышленные товары.

Он напомнил, что это было невозможно для Украины в первые дни полномасштабного вторжения, когда Россия заблокировала украинские порты.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Миллера: "Поэтому мы считаем, что они (украинская сторона - ред.) продолжат добиваться прогресса. И мы в дальнейшем будем поддерживать их по мере наших возможностей. Нам нужен партнер в Конгрессе, чтобы помочь сделать это".

Темы: войнаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций

МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств

Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией

Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки Донецкой области

Украина не ведет переговоров о закрытии границ с Польшей – Кубраков

Эрдоган снова предложил Украине и РФ "переговоры" в Стамбуле

Все новости...
война
ISW: Оккупационный губернатор Запорожской области проговорился о депортации "с бутылкой воды" и казни
Последние дни Авдеевки. Как мы теряли город
Инспекция обнаружила, что Пентагон не имеет плана поддержки переданной Украине техники
Последние новости
02:40
Парламент Чехии отклонил легализацию однополых браков
02:20
Состояние здоровья Байдена позволяет исполнять обязанности президента США – заключение врача
01:14
Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций
01:06
В Швеции отреагировали на угрозы РФ из-за вступления в НАТО
00:50
Макконнелл уходит в отставку. Белый дом говорит, что поддержка Украины в Конгрессе сохранится
00:18
Германия смоделировала сценарий возможного нападения на НАТО
23:24
На Полтавщине во время воздушной тревоги раздался взрыв
23:10
МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств
22:55
Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией
22:43
Новости экономики 28 февраля: Украина нуждается в $3 млрд ежемесячно, обсуждается ли закрытие границы с Польшей
Все новости...
Реклама: