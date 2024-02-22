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Інспекція виявила, що Пентагон не має плану підтримки переданої Україні техніки

Олена ІвашківЧетвер, 22 лютого 2024, 03:49
Інспекція виявила, що Пентагон не має плану підтримки переданої Україні техніки
Танк Abrams, фото: Вікіпедія

Міноборони США не розробили план забезпечення довгострокового використання броньованих машин Bradleys, Strykers і Abrams та систем протиповітряної оборони PATRIOT, які надали Збройним силам України.

Джерело: Управління генерального інспектора Міністерства оборони США

Деталі: Звіт свідчить, що Пентагон не розробив та не впровадив план підтримки наданої Україні техніки на період її потенційного використання.

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Без належних запасних частин, боєприпасів та технічного обслуговування, ЗСУ не зможуть підтримувати роботу цих систем озброєння.

Йдеться про техніку, яку надали з січня по вересень 2023 року.

Пряма мова генерального інспектора Міноборони США Роберта Сторча: "Хоча Міністерство оборони зараз працює над розробкою такого плану, відсутність попереднього передбачення в цьому питанні викликає занепокоєння, і це слід негайно виправити".

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Ще деталі: Перевірка також виявила, що США надали Україні "обмежені запасні частини, боєприпаси та технічне обслуговування" після передачі систем озброєння і не затвердили комплексний план підтримки техніки.

Відсутність такого планування ставить під загрозу здатність України ефективно використовувати надане обладнання, як і готовність Міністерства оборони США протистояти іншим загрозам національній безпеці у разі необхідності.

Теми: війнаСШАЗбройні сили
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