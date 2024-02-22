Инспекция обнаружила, что Пентагон не имеет плана поддержки переданной Украине техники

Минобороны США не разработали план обеспечения долгосрочного использования бронированных машин Bradleys, Strykers и Abrams и систем противовоздушной обороны PATRIOT, которые предоставили Вооруженным силам Украины.

Источник: Управление генерального инспектора Министерства обороны США

Детали: Отчет свидетельствует, что Пентагон не разработал и не внедрил план поддержки предоставленной Украине техники на период ее потенциального использования.

Реклама:

Без надлежащих запасных частей, боеприпасов и технического обслуживания, ВСУ не смогут поддерживать работу этих систем вооружения.

Речь идет о технике, которую предоставили с января по сентябрь 2023 года.

Прямая речь генерального инспектора Минобороны США Роберта Сторча: "Хотя Министерство обороны сейчас работает над разработкой такого плана, отсутствие предварительного предвидения в этом вопросе вызывает беспокойство, и это следует немедленно исправить".

ВИДЕО ДНЯ

Еще детали: Проверка также обнаружила, что США предоставили Украине "ограниченные запасные части, боеприпасы и техническое обслуживание" после передачи систем вооружения и не утвердили комплексный план поддержки техники.

Отсутствие такого планирования ставит под угрозу способность Украины эффективно использовать предоставленное оборудование, как и готовность Министерства обороны США противостоять другим угрозам национальной безопасности в случае необходимости.