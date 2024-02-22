Ізраїль посилив бомбардування міста Рафах у Секторі Гази, де переховується 1,5 млн людей

Ізраїль посилив бомбардування міста Рафах на півдні Сектора Гази.

Джерело: Reuters

Деталі: Ізраїльська армія заявила, що посилила операції в Хан-Юнісі, місті на північ від Рафаха. У своєму щоденному звіті про події в Секторі Гази вона не згадала про напади на Рафах і не відповіла на запит про коментарі.

Реклама:

За оцінками, близько 1,5 мільйона людей перебувають у Рафаху, на найпівденнішій околиці анклаву поблизу кордону з Єгиптом, більшість із них покинули свої домівки на півночі, рятуючись від ізраїльської військової атаки.

Окрім цього, за останні два тижні потік допомоги, що надходить у Сектор Гази з Єгипту, майже припинився , а за даними ООН, через погіршення безпеки ускладнюється розподіл продовольства, яке надходить.

Раніше Ізраїль заявив, що готується до наземного нападу на Рафах, незважаючи на посилення міжнародного незадоволення, в тому числі з боку вірного союзника Сполучених Штатів, через побоювання за життя мирного населення.

ВІДЕО ДНЯ

Мешканці Рафаху, з якими зв’язувалися за допомогою текстових повідомлень, повідомили про декілька ізраїльських авіаударів і потужні вибухи в місті, а також про відкриття вогню з морських катерів по прибережних районах.

Відеожурналісти Reuters зняли наслідки удару по будинку сім'ї Аль-Нур у Рафаху, який перетворився на руїни, показуючи більше десятка тіл, загорнутих у білі або чорні савани, і загиблих родичів у лікарні Рафаха.

Тижні переговорів між Ізраїлем та ХАМАСом не принесли прориву: Ізраїль відхилив вимогу ХАМАС щодо припинення війни та виходу Ізраїлю з Сектора Гази в обмін на звільнення нових заручників назвавши це "обманом".

Всесвітня продовольча програма заявила у вівторок, що призупинила доставку продовольчої допомоги на північ Сектора Гази після того, як її вантажівки зазнали нападу голодних натовпів і зіткнулися з грабежами та стріляниною.

Передісторія: