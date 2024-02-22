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Израиль усилил бомбардировку города Рафах в Секторе Газа, где скрывается 1,5 млн человек

Алена ИвашкивЧетверг, 22 февраля 2024, 04:56
Израиль усилил бомбардировку города Рафах в Секторе Газа, где скрывается 1,5 млн человек
ЛАГЕРЬ БЕЖЕНЦЕВ В ГОРОДЕ РАФАХ В СЕКТОРЕ ГАЗА, ФОТО: GETTY IMAGES

Израиль усилил бомбардировку города Рафах на юге Сектора Газа.

Источник: Reuters

Детали: Израильская армия заявила, что усилила операции в Хан-Юнисе, городе к северу от Рафаха. В своем ежедневном отчете о событиях в Секторе Газа она не упомянула о нападениях на Рафах и не ответила на запрос о комментариях.

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По оценкам, около 1,5 миллиона человек находятся в Рафахе, на самой южной окраине анклава вблизи границы с Египтом, большинство из них покинули свои дома на севере, спасаясь от израильской военной атаки.

Кроме этого, за последние две недели поток помощи, поступающей в Сектор Газа из Египта, почти прекратился, а по данным ООН, из-за ухудшения безопасности усложняется распределение поступающего продовольствия.

Ранее Израиль заявил, что готовится к наземному нападению на Рафах, несмотря на усиление международного недовольства, в том числе со стороны верного союзника Соединенных Штатов, из-за опасений за жизни мирного населения.

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Жители Рафаха, с которыми связывались посредством текстовых сообщений, сообщили о нескольких израильских авиаударах и мощных взрывах в городе, а также об открытии огня с морских катеров по прибрежным районам.

Видеожурналисты Reuters сняли последствия удара по дому семьи Аль-Нур в Рафахе, который превратился в руины, показывая более десятка тел, завернутых в белые или черные саваны, и погибших родственников в больнице Рафаха.

Недели переговоров между Израилем и ХАМАСом не принесли прорыва: Израиль отклонил требование ХАМАС о прекращении войны и выхода Израиля из Сектора Газа в обмен на освобождение новых заложников назвав это "обманом".

Всемирная продовольственная программа заявила во вторник, что приостановила доставку продовольственной помощи на север Сектора Газа после того, как ее грузовики подверглись нападению голодных толп и столкнулись с грабежами и стрельбой.

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Темы: Сектор ГазаИзраиль
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