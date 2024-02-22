Повітряні сили цієї ночі знищили вісім безпілотників з десяти

У ніч на 22 лютого противник атакував десятьма ударними БпЛА типу "Shahed", військовим вдалося знищити вісім.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Безпілотники окупанти запускали з району Приморсько-Ахтарська, що у Росії.

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Також росіяни запустили протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря.

Знищити вдалося вісім безпілотників в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.