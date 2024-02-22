Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили цієї ночі знищили вісім безпілотників з десяти

"Українська правда"Четвер, 22 лютого 2024, 06:43
Повітряні сили цієї ночі знищили вісім безпілотників з десяти
Ілюстрація: Повітряні сили

У ніч на 22 лютого противник атакував десятьма ударними БпЛА типу "Shahed", військовим вдалося знищити вісім.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі:  Безпілотники окупанти запускали з району Приморсько-Ахтарська, що у Росії.

Реклама:

Також росіяни запустили протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря.

Знищити вдалося вісім безпілотників в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

Теми: Повітряні сили ЗСУбезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій

МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань

Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією

Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині

Україна не веде переговорів про закриття кордонів з Польщею – Кубраков

Ердоган знову запропонував Україні та РФ "переговори" у Стамбулі

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
У низці областей була повітряна тривога через БпЛА: на Полтавщині пролунали вибухи
У Повітряних сил немає даних про передачу Росії сотень іранських балістичних ракет
Ігнат: Україна переходить на F-16 в екстреному порядку, як це не робила жодна країна в світі
Останні новини
02:20
Стан здоров'я Байдена дозволяє виконувати обов'язки президента США – висновок лікаря
01:14
Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій
01:06
У Швеції відреагували на погрози РФ через вступ до НАТО
00:50
Макконнелл іде у відставку. Білий дім каже, що підтримка України в Конгресі збережеться
00:18
Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО
23:24
На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух
23:10
МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань
22:55
Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією
22:43
Новини економіки 28 лютого: Україна потребує $3 млрд щомісяця, чи обговорюється закриття кордону з Польщею
22:19
Заява УП щодо затримання у Польщі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка
Усі новини...
Реклама: