Повітряні сили цієї ночі знищили вісім безпілотників з десяти
Четвер, 22 лютого 2024, 06:43
У ніч на 22 лютого противник атакував десятьма ударними БпЛА типу "Shahed", військовим вдалося знищити вісім.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: Безпілотники окупанти запускали з району Приморсько-Ахтарська, що у Росії.
Реклама:
Також росіяни запустили протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря.
Знищити вдалося вісім безпілотників в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.