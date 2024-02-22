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Воздушные силы этой ночью уничтожили восемь беспилотников из десяти

"Украинская правда"Четверг, 22 февраля 2024, 06:43
Воздушные силы этой ночью уничтожили восемь беспилотников из десяти
Иллюстрация: Воздушные силы

В ночь на 22 февраля противник атаковал десятью ударными БпЛА типа "Shahed", военным удалось уничтожить восемь.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали:  Беспилотники оккупанты запускали из района Приморско-Ахтарск, что в России.

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Также россияне запустили противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря.

Уничтожить удалось восемь беспилотников в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

Темы: Воздушные силы ВСУбеспилотникивойна
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