Воздушные силы этой ночью уничтожили восемь беспилотников из десяти

В ночь на 22 февраля противник атаковал десятью ударными БпЛА типа "Shahed", военным удалось уничтожить восемь.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Беспилотники оккупанты запускали из района Приморско-Ахтарск, что в России.

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Также россияне запустили противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря.

Уничтожить удалось восемь беспилотников в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.