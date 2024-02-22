Воздушные силы этой ночью уничтожили восемь беспилотников из десяти
Четверг, 22 февраля 2024, 06:43
В ночь на 22 февраля противник атаковал десятью ударными БпЛА типа "Shahed", военным удалось уничтожить восемь.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: Беспилотники оккупанты запускали из района Приморско-Ахтарск, что в России.
Реклама:
Также россияне запустили противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря.
Уничтожить удалось восемь беспилотников в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.