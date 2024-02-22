Росіяни 4 рази намагались атакувати позиції ЗСУ на лівобережжі Херсонщини − Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення, росіяни завдали 4 ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснили 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 22 лютого у Facebook

Дослівно Генштаб: "Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 8 ударних БпЛА було знищено.

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Авіаційних ударів зазнали Мілове, Вільхуватка, Григорівка, Колодязне, Митрофанівка, Петропавлівка Харківської області; Макіївка, Білогорівка Луганської області; Лиман, Свято-Покровське, Сіверськ, Нью-Йорк, Біла Гора, Диліївка, Новопокровське, Новобахмутівка, Желанне, Степове, Семенівка, Новоселівка Перша, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Красногорівка, Катеринівка, Антонівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине, Новоандріївка, Оріхів Запорізької області; Кринки та Чорнобаївка Херсонської області".

Деталі: Під ворожий артилерійський вогонь потрапили понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримувати позиції та відбивати штурми російських окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, росіяни не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій і протягом минулої доби здійснили 4 спроби штурму позицій українських військ на лівобережжі Дніпра.

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У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку росіяни здійснили 3 спроби наступу в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку окупанти 6 разів атакували українські підрозділи в районах населених пунктів Терни та Виїмка, що на Донеччині.

На Бахмутському напрямку сили оборони відбили 2 атаки російських окупантів в районах населених пунктів Кліщіївка та Майорськ Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку захисники відбили 19 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати росіян в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де окупанти 14 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Новопавлівському напрямку захисники відбили атаку росіян південніше Золотої Ниви, що на Донеччині.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 8 атак окупантів західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

Водночас авіація сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплексах окупантів. Також Повітряні сили ЗСУ знищили винищувач-бомбардувальник Су-34 та 3 розвідувальні БпЛА.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 5 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 складах ПММ, 3 пунктах управління, 8 артилерійських засобах та 1 радіолокаційній станції росіян.