Россияне 4 раза пытались атаковать позиции ВСУ на левобережье Херсонщины − Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения, россияне нанесли 4 ракетных и 113 авиационных ударов, совершили 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 22 февраля в Facebook

Дословно Генштаб: "Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив 10 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 8 ударных БпЛА были уничтожены.

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Авиационным ударам подверглись Меловое, Ольховатка, Григорьевка, Колодязное, Митрофановка, Петропавловка Харьковской области; Макеевка, Белогоровка Луганской области; Лиман, Свято-Покровское, Северск, Нью-Йорк, Белая Гора, Дилиевка, Новопокровское, Новобахмутовка, Желанное, Степное, Семеновка, Новоселовка Первая, Орловка, Ласточкино, Тоненькое, Красногоровка, Екатериновка, Антоновка, Парасковиевка, Константиновка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Роботино, Новоандреевка, Орехов Запорожской области; Крынки и Чернобаевка Херсонской области".

Детали: Под вражеский артиллерийский огонь попали более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы российских оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, россияне не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций и за прошедшие сутки совершили 4 попытки штурма позиций украинских войск на левобережье Днепра.

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В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении россияне совершили 3 попытки наступления в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты 6 раз атаковали украинские подразделения в районах населенных пунктов Терны и Выемка, что в Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны отбили 2 атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Клищеевка и Майорск Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники отбили 19 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать россиян в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где оккупанты 14 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Новопавловском направлении защитники отбили атаку россиян южнее Золотой Нивы, что в Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили 8 атак оккупантов западнее Вербового и в районе Роботино Запорожской области.

В то же время авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 2 зенитных ракетных комплексах оккупантов. Также Воздушные силы ВСУ уничтожили истребитель-бомбардировщик Су-34 и 3 разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 складам ГСМ, 3 пунктам управления, 8 артиллерийским средствам и 1 радиолокационной станции россиян.