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Удар ЗСУ по окупантах під час шикування: росЗМІ пише, що верифікувало 68 загиблих

Ірина БалачукЧетвер, 22 лютого 2024, 08:10
Удар ЗСУ по окупантах під час шикування: росЗМІ пише, що верифікувало 68 загиблих
Знищені російські окупанти. Фото з російських Telegram-каналів

Російське видання "Важные истории" заявило, що верифікувало список із 68 російських військових, які загинули від удару ЗСУ під час шикування на тимчасово окупованій території Донецької області 20 лютого.

Джерело: "Важные истории"

Деталі: За даними видання, усі військові були приписані до військової частини 06705 у Забайкаллі та служили в 36-й мотострілецькій бригаді.

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Справжність списку загиблих і те, що удару було завдано під час шикування перед командувачем 29-ї армії Східного округу генерал-майором Олегом Моїсеєвим, підтвердив службовець цієї частини.

 
Фото з сайту "важных историй"

За його словами, удар був такої сили, що "розлетілося все", "поранених було дуже багато", частину з них відправили в госпіталь Ростова-на-Дону.

Видання пише, що їм відомі імена 66 бійців, двох упізнати не вдалося.

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"Важные истории" також знайшли сторінки деяких загиблих окупантів у соцмережах − усі вони востаннє були в мережі в день атаки.

У коментарях під фото одного з них, Олександра Рустамова, з'явилися коментарі зі свічками і словами "Царство небесне!".

 
Фото з сайту "важных историй"

Також видання знайшло сторінки інших військових зі списку − Олександра Пусєва, Сергія Петрова, Олексія Філімонова, Віталія Іщенка та Дениса Сахацького. Усі вони востаннє були онлайн 20 лютого.

Військовий Олексій Міхальов, який називає себе заступником командира батальйону спеціального призначення Східного військового округу, опублікував у своїй групі "ВКонтакте" пост: "Вічна пам'ять братики, 20.02.2024 це дата назавжди в моєму серці".

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Теми: Донецька областьокупаціявійна
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