ЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ

Ліквідовані окупанти на полігоні під Волновахою, Фото з анонімних телеграм-каналів

Російська служба BBC повідомляє, що Збройні сили України 20 лютого, ймовірно, вдарили по шикуванню російських мотострільців в окупованій частині Донеччини, поки загарбники чекали на командувача – загинули щонайменше 60 окупантів, за різними оцінками.

Джерело: російська служба BBC із посилання на джерела, а також фото та відео з місця удару

Дослівно: "У середині дня 20 лютого українські військові, імовірно, завдали удару двома ракетами з РСЗВ HIMARS по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі Донецької області, повідомили російській службі Бі-бі-сі кілька джерел, знайомих із ситуацією.

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У цей момент на полігоні на шикуванні перебували військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади (військова частина 06705), постійним місцем дислокації якої є місто Борзя Забайкальського краю.

У момент удару військовослужбовці 4, 5 і 6-ї роти цієї бригади були вишикувані на полігоні й очікували на прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу, генерал-майора Олега Моїсеєва".

Деталі: Окупант, що вижив, на відео, яке є в розпорядженні BBC, прокоментував це так: "Вишикували в чистому полі командири".

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BBC повідомляє, що загалом має в розпорядженні понад 10 фотографій і відеозаписів із полігону, зроблених одразу після удару, - на них зафіксовано десятки загиблих. Пишуть, що не публікують ці матеріали з етичних міркувань.

фото з анонінмних телеграм-каналів

Загалом, як повідомляє видання, за різними оцінками, зокрема самих військовослужбовців 36-ї бригади, унаслідок удару могли загинути щонайменше 60 осіб.