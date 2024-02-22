Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Удар ВСУ по оккупантах во время построения: росСМИ пишет, что верифицировало 68 погибших

Ирина БалачукЧетверг, 22 февраля 2024, 08:10
Удар ВСУ по оккупантах во время построения: росСМИ пишет, что верифицировало 68 погибших
Уничтоженные российские оккупанты.Фото из российских Telegram-каналов

Российское издание "Важные истории" заявило, что верифицировало список из 68 российских военных, которые погибли от удара ВСУ во время построения на временно оккупированной территории Донецкой области 20 февраля.

Источник: "Важные истории"

Детали: По данным издания, все военные были приписаны к воинской части 06705 в Забайкалье и служили в 36-й мотострелковой бригаде.

Реклама:

Подлинность списка погибших и то, что удар был нанесен во время построения перед командующим 29-й армией Восточного округа генерал-майором Олегом Моисеевым, подтвердил служащий этой части. 

 
фото с сайта "важных историй"

По его словам, удар был такой силы, что "разлетелось все", "раненых было очень много", часть из них отправили в госпиталь Ростова-на-Дону.

Издание пишет, что им известны имена 66 бойцов, двоих опознать не удалось.

ВИДЕО ДНЯ

"Важные истории" также нашли страницы некоторых погибших оккупантов в соцсетях − все они в последний раз были в сети в день атаки.

В комментариях под фото одного из них, Александра Рустамова, появились комментарии со свечками и словами "Царствие небесное!". 

 
фото с сайта "важных историй"

Также издание нашло страницы других военных со списка − Александра Пусева, Сергея Петрова, Алексея Филимонова, Виталия Ищенко и Дениса Сахацкого. Все они в последний раз были онлайн 20 февраля.

Военный Алексей Михалев, который называет себя заместителем командира батальона специального назначения Восточного военного округа, опубликовал в своей группе "ВКонтакте" пост: "Вечная память братишки, 20.02.2024 это дата навсегда в моем сердце".

Предыстория:

Темы: Донецкая областьоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций

МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств

Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией

Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки Донецкой области

Украина не ведет переговоров о закрытии границ с Польшей – Кубраков

Эрдоган снова предложил Украине и РФ "переговоры" в Стамбуле

Все новости...
Донецкая область
Россияне 4 раза пытались атаковать позиции ВСУ на левобережье Херсонщины − Генштаб
Буданов: У России нет сил, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области в этом году
Россияне ударили по спасателям в Донецкой области: 4 раненых
Последние новости
02:40
Парламент Чехии отклонил легализацию однополых браков
02:20
Состояние здоровья Байдена позволяет исполнять обязанности президента США – заключение врача
01:14
Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций
01:06
В Швеции отреагировали на угрозы РФ из-за вступления в НАТО
00:50
Макконнелл уходит в отставку. Белый дом говорит, что поддержка Украины в Конгрессе сохранится
00:18
Германия смоделировала сценарий возможного нападения на НАТО
23:24
На Полтавщине во время воздушной тревоги раздался взрыв
23:10
МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств
22:55
Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией
22:43
Новости экономики 28 февраля: Украина нуждается в $3 млрд ежемесячно, обсуждается ли закрытие границы с Польшей
Все новости...
Реклама: