Удар ВСУ по оккупантах во время построения: росСМИ пишет, что верифицировало 68 погибших

Российское издание "Важные истории" заявило, что верифицировало список из 68 российских военных, которые погибли от удара ВСУ во время построения на временно оккупированной территории Донецкой области 20 февраля.

Источник: "Важные истории"

Детали: По данным издания, все военные были приписаны к воинской части 06705 в Забайкалье и служили в 36-й мотострелковой бригаде.

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Подлинность списка погибших и то, что удар был нанесен во время построения перед командующим 29-й армией Восточного округа генерал-майором Олегом Моисеевым, подтвердил служащий этой части.

фото с сайта "важных историй"

По его словам, удар был такой силы, что "разлетелось все", "раненых было очень много", часть из них отправили в госпиталь Ростова-на-Дону.

Издание пишет, что им известны имена 66 бойцов, двоих опознать не удалось.

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"Важные истории" также нашли страницы некоторых погибших оккупантов в соцсетях − все они в последний раз были в сети в день атаки.

В комментариях под фото одного из них, Александра Рустамова, появились комментарии со свечками и словами "Царствие небесное!".

фото с сайта "важных историй"

Также издание нашло страницы других военных со списка − Александра Пусева, Сергея Петрова, Алексея Филимонова, Виталия Ищенко и Дениса Сахацкого. Все они в последний раз были онлайн 20 февраля.

Военный Алексей Михалев, который называет себя заместителем командира батальона специального назначения Восточного военного округа, опубликовал в своей группе "ВКонтакте" пост: "Вечная память братишки, 20.02.2024 это дата навсегда в моем сердце".

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