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Росіяни обстріляли Лимани на Миколаївщині – пошкодили будинки, поранили чоловіка

Олена РощінаЧетвер, 22 лютого 2024, 09:01
Росіяни обстріляли Лимани на Миколаївщині – пошкодили будинки, поранили чоловіка
Руїни у Лиманах, фото Сил оборони півдня України

Перед світанком російські терористи реактивними системами залпового вогню обстріляли село Лимани Галицинівської громади на Миколаївщині. 

Джерело: Сили оборони півдня України

Деталі: Внаслідок обстрілу було пошкоджено півтора десятки приватних будинків, два будинки зруйновані майже повністю. 

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На одному з приватних обійсть виникла пожежа, її оперативно ліквідували фахівці ДСНС. 

73-річний місцевий мешканець дістав поранення. Йому надано медичну допомогу, госпіталізація не знадобилася.

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Теми: Миколаївська областьобстрілвійна
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