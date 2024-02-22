Росіяни обстріляли Лимани на Миколаївщині – пошкодили будинки, поранили чоловіка
Четвер, 22 лютого 2024, 09:01
Перед світанком російські терористи реактивними системами залпового вогню обстріляли село Лимани Галицинівської громади на Миколаївщині.
Джерело: Сили оборони півдня України
Деталі: Внаслідок обстрілу було пошкоджено півтора десятки приватних будинків, два будинки зруйновані майже повністю.
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На одному з приватних обійсть виникла пожежа, її оперативно ліквідували фахівці ДСНС.
73-річний місцевий мешканець дістав поранення. Йому надано медичну допомогу, госпіталізація не знадобилася.
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