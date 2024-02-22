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Россияне обстреляли Лиманы на Николаевщине – повредили дома, ранили мужчину

Елена РощинаЧетверг, 22 февраля 2024, 09:01
Россияне обстреляли Лиманы на Николаевщине – повредили дома, ранили мужчину
Руины в Лиманах, фото Сил обороны юга Украины

Перед рассветом российские террористы реактивными системами залпового огня обстреляли село Лиманы Галициновской общины на Николаевщине. 

Источник: Силы обороны юга Украины

Детали: В результате обстрела было повреждено полтора десятка частных домов, два дома разрушены почти полностью. 

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На одном из частных дворов возник пожар, его оперативно ликвидировали специалисты ГСЧС. 

73-летний местный житель получил ранения. Ему оказана медицинская помощь, госпитализация не понадобилась.

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Темы: Николаевская областьобстрелвойна
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