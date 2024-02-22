Россияне обстреляли Лиманы на Николаевщине – повредили дома, ранили мужчину

Перед рассветом российские террористы реактивными системами залпового огня обстреляли село Лиманы Галициновской общины на Николаевщине.

Источник: Силы обороны юга Украины

Детали: В результате обстрела было повреждено полтора десятка частных домов, два дома разрушены почти полностью.

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На одном из частных дворов возник пожар, его оперативно ликвидировали специалисты ГСЧС.

73-летний местный житель получил ранения. Ему оказана медицинская помощь, госпитализация не понадобилась.