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Зеленський дозволив іноземцям служити в Нацгвардії

Альона Мазуренко Четвер, 22 лютого 2024, 09:36
Зеленський дозволив іноземцям служити в Нацгвардії
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО НГУ

Президент Володимир Зеленський підписав 21 лютого указ, який дозволяє іноземцям та особам без громадянства служити у Національній гвардії України.

Джерело: указ на сайті Офісу президента

Дослівно: "Іноземці, які на законних підставах перебувають на території України, раніше не судимі та відповідають вимогам проходження військової служби, визначеним законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", можуть бути прийняті у добровільному порядку (за контрактом) на військову службу до Національної гвардії України".

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Деталі: Іноземці можуть служити в армії за контрактом як на рядових посадах, так і на посадах сержантського та старшинського складу.

Щоб вступити до Нацгвардії, потрібно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання або безпосередньо до військової частини, в якій іноземці хочуть проходити військову службу за контрактом.

Жінки із числа іноземців можуть бути прийняті на військову службу за контрактом за наявності вакантних військових посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками.

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Перелік військових посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, визначається Міністерством внутрішніх справ.

Після медогляду потрібно здати нормативи з фізпідготовки. Для прийнятих на військову службу іноземців встановлюється випробувальний строк два місяці.

Контракти з військовослужбовцями, прийнятими на посади рядового складу, будуть укладатися строком на 3 роки, а з сержантським і старшинським складом – строком від 3 до 5 років.

Теми: НацгвардіяуказиЗеленський
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