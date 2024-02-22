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Зеленский разрешил иностранцам служить в Нацгвардии

Алена МазуренкоЧетверг, 22 февраля 2024, 09:36
Зеленский разрешил иностранцам служить в Нацгвардии
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО НГУ

Президент Владимир Зеленский подписал 21 февраля указ, который позволяет иностранцам и лицам без гражданства служить в Национальной гвардии Украины.

Источник: указ на сайте Офиса президента

Дословно: "Иностранцы, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, ранее не судимы и соответствуют требованиям прохождения военной службы, определенным законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", могут быть приняты в добровольном порядке (по контракту) на военную службу в Национальную гвардию Украины".

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Детали: Иностранцы могут служить в армии по контракту как на рядовых должностях, так и на должностях сержантского и старшинского состава.

Чтобы поступить в Нацгвардию, нужно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства или непосредственно в воинскую часть, в которой иностранцы хотят проходить военную службу по контракту.

Женщины из числа иностранцев могут быть приняты на военную службу по контракту при наличии вакантных воинских должностей, которые могут быть замещены военнослужащими-женщинами.

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Перечень воинских должностей, которые могут быть замещены военнослужащими-женщинами, определяется Министерством внутренних дел.

После медосмотра нужно сдать нормативы по физподготовке. Для принятых на военную службу иностранцев устанавливается испытательный срок два месяца.

Контракты с военнослужащими, принятыми на должности рядового состава, будут заключаться сроком на 3 года, а с сержантским и старшинским составом - сроком от 3 до 5 лет.

Темы: НацгвардияуказыЗеленский
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